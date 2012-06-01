《IFR短评》美元兑日圆外亚币:脱离高位,美非农报告出炉前现获利卖压

IFR 6月1日电---美元兑日圆以外亚洲货币周五脱离稍早高位,市场在中国公布不及预期的制造业采购经理人指数(PMI)后恢复常态.

一些交易商可能因为这一原因锁定获利,但也可能是因为美国即将公布非农就业报告,而且临近周末,风险交易可能遭遇挫折.

不少美元兑日圆外亚币的交易中也明显出现当局干预的迹象,其中最明显的是美元/印尼卢比.印尼央行本周的干预行动比前一段时间更加积极.(完)