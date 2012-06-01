《IFR短评》美元兑日圆外亚币:脱离高位,美非农报告出炉前现获利卖压

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
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IFR 6月1日电---美元兑日圆以外亚洲货币周五脱离稍早高位,市场在中国公布不及预期的制造业采购经理人指数(PMI)后恢复常态.
美元/坡元短暂升逾1.29坡元,而韩国央行出手阻止美元/韩元汇率突破1,183.7.
某些货币对出现走势迟滞迹象,特别是欧元/日圆以及美元/日圆,因为日圆强势促使不少日本官员今日通过媒体喊话,警告可能干预市场.
一些交易商可能因为这一原因锁定获利,但也可能是因为美国即将公布非农就业报告,而且临近周末,风险交易可能遭遇挫折.
不少美元兑日圆外亚币的交易中也明显出现当局干预的迹象,其中最明显的是美元/印尼卢比.印尼央行本周的干预行动比前一段时间更加积极.(完)
--编译 徐文焰; 审校 高琦
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。