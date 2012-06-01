〔中国汇市〕人民币兑美元随中间价微涨,兑日圆直接交易首日成交显活跃

* 人民币中间价逆势高开,或意在调控贬值预期

* PMI数据疲弱市场早有预期,对即期汇价影响不大

* 外盘浮现美元获利卖压,人民币随除日圆外亚币略走强

* 直接交易启动首日,人民币兑日圆成交活跃

路透北京6月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘微涨.央行逆势高开人民币中间价,或意在调控贬值预期;外盘浮现美元获利卖压,人民币随除日圆外亚币略走强.

另外,今日是人民币兑日圆首日启动直接交易,成交较此前活跃许多.

至于中国制造业PMI数据疲弱,因市场早有预期,故对即期汇价影响倒不大.

"早盘基本延续了昨日尾盘的技术性回调,"上海一大型银行交易员称,"中间价给信号显示央行不乐意人民币出现明显的贬值;同时,海外美元也在回落,非美货币在上涨."

北京时间11:53,人民币兑美元即期报6.3686元,上日收报6.3690元;中间价CNY=PBOC报在6.3308元,上日报6.3355元.

他并指出,5月PMI数据回落机构早有预期,增强了政策微调的期盼;预计未来半个月中,美元兑人民币高位震荡的可能性较大,受欧债危机的影响,再创新高也非常可能,只是涨速或较前进一步减慢.

上午公布的5月官方及汇丰制造业采购经理指数(PMI)双双回落,官方数据更是创出今年新低.[ID:nSB1581874][ID:nSB1582050]美元兑日圆以外亚洲货币周五早盘后半段脱离稍早高位,市场在中国公布不及预期的PMI后恢复常态.

北京时间11:53,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3658/22元,上日尾盘报6.3655元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=贬值预期明显,最新报在6.4310/10,上日尾盘为6.4355元.

**直接交易启动首日,人民币兑日圆成交活跃**

中日货币直接交易启动首日,人民币兑日圆成交量级和频率较前均有显着提高,买卖报价更优,市场流动性更好.

"(人民币兑日圆)无论是成交量还是流动性,都比之前好太多,大家做起来也会比较舒服,"三菱东京日联银行分析师李刘阳称,"报价较前好太多,成交也活跃了很多;之前每天都没多少成交,现在没过几分钟就有一笔成交."

他并指出,美元/日圆日间波动程度约为1%-2%左右,美元/人民币的日间波动幅度一般不到0.5%,日圆/人民币的价格变化速率和幅度都明显高于美元/人民币;截止当前,日元/人民币的双边买卖价差多小于20个基点,报价和流动性明显更优,人民币兑日圆市场未来的大发展可以期待.

三菱东京日联银行为人民币对日圆直接交易做市商之一.

北京时间12:04,100日圆兑人民币即期JPYCNY=CFXS报8.1169元,上日收报8.0737元;中间价JPYCNY=PBOC报在8.0686元,上日报8.0293元.

上述大行交易员则认为,人民币兑日圆短期内很难成为主要货币对,其着眼点仍在人民币兑美元.

中国外汇交易中心周二公告称,将自周五起在银行间外汇市场发展人民币对日圆直接交易.日本财务大臣并表示,直接交易将在东京和上海两地市场进行.

在中日韩自贸区构建的大背景下,中日货币直接交易方式,将利于两国贸易企业节省汇兑成本,助力双边经贸发展;人民币亦有望借势增强结算功用,在"高速公路"上继续迈出国际化的大步.[ID:nSB1574830]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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