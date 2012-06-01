〔中欧贸易〕中国欲平息中欧贸易争端,因欧盟拟讨论新策略应对非法补贴

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透布鲁塞尔5月31日电---中国周四试图平息中欧之间不断深化的贸易争端.中国被指控向对欧出口的高科技企业提供补贴.与此同时,针对被视为进行不公平贸易的中国企业,欧盟各国贸易部长也召开会议讨论新的应对策略.
中国商务部长陈德铭在访问布鲁塞尔时表示,北京将争取"约束贸易救济措施",并称希望有更多欧洲高科技产品出口到中国.
欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)表示,希望达成"谅解",但也称中欧双方仍需化解分歧.据外交人士称该欧盟正考虑对中国电信业巨擘华为HWT.UL和中兴(0763.HK)采取措施.
"中欧双方解决高科技方面的问题及解决方式十分重要,这并不仅限于电信行业,"卡瑞德古特在一场新闻发布会上表示,陈德铭也出席了该会.
"这就是问题所在,如果我们不联手解决它,那么迟早会演变成贸易保护手段,"卡瑞德古特称.他是指应对补贴和人为压低价格的产品进口的措施.
卡瑞德古特认为华为和中兴获得政府非法补贴,削弱欧洲竞争对手--而两家公司均否认此指控.
陈德铭拒绝评论这个案例,但表示准备"与欧洲共同努力,以推进合作."
欧盟已经加强了应对不公平贸易的力度,对中国政府补贴光面纸制造商的行为提出挑战,并调查针对获得低息贷款的中国企业的投诉.
在华为和中兴一案中,欧盟指控其低廉价格伤及阿尔卡特-朗讯ALUA.PA和诺基亚西门子通信NOKI.UL等欧洲设备供应商.(完)
--编译 梁睿雪;审校 侯向明
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路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。