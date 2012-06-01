〔中欧贸易〕中国欲平息中欧贸易争端,因欧盟拟讨论新策略应对非法补贴

路透布鲁塞尔5月31日电---中国周四试图平息中欧之间不断深化的贸易争端.中国被指控向对欧出口的高科技企业提供补贴.与此同时,针对被视为进行不公平贸易的中国企业,欧盟各国贸易部长也召开会议讨论新的应对策略.

中国商务部长陈德铭在访问布鲁塞尔时表示,北京将争取"约束贸易救济措施",并称希望有更多欧洲高科技产品出口到中国.

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)表示,希望达成"谅解",但也称中欧双方仍需化解分歧.据外交人士称该欧盟正考虑对中国电信业巨擘华为HWT.UL和中兴(0763.HK)采取措施.

"中欧双方解决高科技方面的问题及解决方式十分重要,这并不仅限于电信行业,"卡瑞德古特在一场新闻发布会上表示,陈德铭也出席了该会.

"这就是问题所在,如果我们不联手解决它,那么迟早会演变成贸易保护手段,"卡瑞德古特称.他是指应对补贴和人为压低价格的产品进口的措施.

卡瑞德古特认为华为和中兴获得政府非法补贴,削弱欧洲竞争对手--而两家公司均否认此指控.

陈德铭拒绝评论这个案例,但表示准备"与欧洲共同努力,以推进合作."

欧盟已经加强了应对不公平贸易的力度,对中国政府补贴光面纸制造商的行为提出挑战,并调查针对获得低息贷款的中国企业的投诉.

在华为和中兴一案中,欧盟指控其低廉价格伤及阿尔卡特-朗讯ALUA.PA和诺基亚西门子通信NOKI.UL等欧洲设备供应商.(完)