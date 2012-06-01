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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 11:33 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收低,或连续九周下跌

路透东京6月1日电---日股日经指数周五早盘收低,有可能连续第九周下跌,追平20年来最长下跌持续时间,因中国和美国经济数据令人失望,且欧债危机加剧.

对中美两国经济成长放缓以及欧元区崩跌可能性的担忧令日圆/美元保持强势,并推动日圆/欧元升至11年半高位,令本已面临需求减弱的出口股承压.

佳能(7751.T)、马自达汽车(7261.T)、日产汽车(7201.T)和索尼(6758.T)跌幅在2-4%之间.

日经指数跌0.7%至8,479.12点.东证股价指数.TOPX跌1%至712.68点.(完)

--编译 李爽;审校 张荻

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