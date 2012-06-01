〔日本股市〕日经指数早盘收低,或连续九周下跌

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透东京6月1日电---日股日经指数周五早盘收低,有可能连续第九周下跌,追平20年来最长下跌持续时间,因中国和美国经济数据令人失望,且欧债危机加剧.
对中美两国经济成长放缓以及欧元区崩跌可能性的担忧令日圆/美元保持强势,并推动日圆/欧元升至11年半高位,令本已面临需求减弱的出口股承压.
佳能(7751.T)、马自达汽车(7261.T)、日产汽车(7201.T)和索尼(6758.T)跌幅在2-4%之间.
日经指数跌0.7%至8,479.12点.东证股价指数.TOPX跌1%至712.68点.(完)
--编译 李爽;审校 张荻
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路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。