克林顿认为奥巴马更适合任总统

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月31日电---美国前总统克林顿认为，考虑到罗姆尼在商业上的成功和其政治背景，他当总统是合格的，但奥巴马是更佳的人选。
"像(罗姆尼)这样当过州长并拥有优秀商业经历的人，无疑能够胜任总统的基本职能。"克林顿周四接受CNN采访时表示。
"不过罗姆尼和奥巴马两人的治国方向差异巨大。我认为对于美国经济和大多数美国人来说，奥巴马的计划和记录都要好得多。"
真正的问题是罗姆尼的计划和奥巴马的记录与计划。"这些事情的比较是最重要的。"克林顿说道。
克林顿不同意在罗姆尼之前所效力的企业--贝恩资本身上做文章，用作竞选的武器。民主党曾试图将罗姆尼描绘成一个脱离美国大众的企业领袖。
创造就业将是11月大选的中心问题，大选料会很激烈。(完)
--编译：李富强 发稿：王燕焜
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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