《HOME专栏》LME期铜逆价差下滑,但铜市轧仓结束了吗?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 肖群英/沈以文

路透伦敦5月30日电---伦敦金属交易所(LME)期铜合约的轧仓结束了吗?.

最近几天近月合约的价差无疑已明显下滑.

周二收盘时,指标现货与三个月期铜CMCU0-3价差仅为逆价差10美元,远低于4月末轧仓高峰时的149美元.

曲线的最前端,即展仓至6月第三个周三到期合约的成本已转为正价差,不过其他仍是逆价差.

价差减小是对LME库存触底并略微回升作出的直接反应,但LME市场每日持仓报告<0#LME-WHC><0#LME-WHL>中,原先占支配地位的多仓持有者消失踪影也值得关注.

浏览LME铜库存,以及现货与三个月期铜价差的图表,请点击:(link.reuters.com/cuf58s)

浏览LME在亚洲主要仓库的库存变动图表,请点击:(link.reuters.com/buf58s)

浏览纽约商品期货交易所(COMEX)铜库存图表,请点击:(link.reuters.com/duf58s)

**中国冶炼商交割**

LME库存趋势转向,归因于亚洲主要交割地的到货速度加快.

这是预料之中的发展,因先前中国多家大冶炼厂已承诺向LME体系交付"大量"铜,以协助化解LME库存偏低而中国库存较高之间的割裂局面.

此外,这或许会对中国冶炼商本身在LME持有的空头仓位有好处.

但究竟"大量"有多大?

粗略数字似乎在11万吨左右,大部分来自于中国铜冶炼商,他们利用关税优惠出口精炼铜.[ID:nSB1553268]

中国贸易数据显示,3月和4月共出口5.4万吨铜,其中3.3万吨输往韩国和新加坡,以物流角度来看,这两个是交仓给LME的最明显目标.

自4月初以来,LME位于韩国和新加坡的仓库共收到73,650吨铜,大部分进入韩国釜山港和光阳港.

**迄今为止影响有限**

由于一些铜被本地投资者移去填补被轧的部位,或者被转运到中国,显示未来还有相当的到货量.

但是,如同市场上普遍的预期,到货情况并非"一次到超大量",而是每天每天一点点流入.

因此,到目前为止影响并不明显.

位在新加坡和韩国仁川的LME注册铜库存,过去几个月仍显示为净减.

就算在釜山,近期到货42,175吨铜而且还在增加,但净增只有26,025吨.

这是因为流入LME系统的铜库存,有一部份是填补了既定运出的部份.

5月15日LME铜库存降至三年半低点215,350吨,此后迄今全球铜库存累计仅净增11,750吨.

假设还会有更多中国冶炼商的铜进入,进一步的交仓接下来应该会产生较大影响.

**谨慎的理由**

话虽如此,还是有相当充分的理由要小心.

首先,LME库存的绝对水准仍然非常低,在中国以外的铜库存都相当不易取得.

除掉新加坡和韩国以外,冲着近期逆价差而交割的铜还不到49,000吨.在LME价差相当大的情况下,这种交割量是意外地少.

更令人意外的是,上海仓库里堆积如山的库存,居然也没怎么动.

这些库存过去一个月左右略有减少.高盛分析师估计5月中旬库存量约为550,000-570,000吨,4月时为640,000-650,000吨.

其中一部份可能回流LME,有一些可能进入中国本地市场.

但多数可能作为融资担保品而不能挪为他用,而且多数持有人似乎仍比较愿意将这些铜卖到中国市场,不愿意释出到国际市场.

第二,虽然LME库存看起来会增加,但在COMEX系统里的铜库存还在减少而且减少速度很快.

第三,基金逐渐倾向于在LME和COMEX都做空铜.最新的交易商持仓报告显示,1月以来基金首次在铜持有净空仓.[ID:nSB1570724]

目前不但没有回补空仓的明显理由,而且只要价格疲弱,他们会把握每次机会增加空头部位.

最终势必会出现大规模反转,但全球精炼铜市场距离稳定过剩的水准还很远,而且在大量铜库存被锁在上海仓储区的情况下,其他地区库存水平变化的影响都很有限.

押注轧仓结束的投资者,可能会遇上另一场不怎么愉快的意外.(完)

--译文审校 蔡美珍

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