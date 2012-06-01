〔中国债市〕人民币利率互换延续跌势,受国内外疲弱经济拖累

路透上海6月1日电---中国人民币利率互换(IRS)周五先抑后仰,不过相较昨日仍在下跌.欧债危机继续发酵,美国就业数据令人失望.国内官方及汇丰PMI指数双双回落,也进一步打击投资者对未来经济增长的信心.

上海一银行交易员指出,受国内外疲弱的经济局面拖累,早盘报价明显下跌,午后止盈盘令市场出现反弹,但跌势难改.目前市场已经处于相对低位,短期走向,则需要密切关注即将公布的国内宏观数据.

疲弱的经济基本面加深了投资者对于货币政策放松的预期,降息预期持续萦绕.上述交易员亦认为,降息的可能性正在加大.

"要降就六月底之前,(经济)最烂的时候,再拖到后面也没什么意义了."他认为.

甫公布的5月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值48.4,为连续第7个月低于荣枯分水岭;而官方PMICNPMIB=ECI则自一年高位猛降至年内新低50.4.[ID:nSB1581994]

美国指标公债收益率(殖利率)跌至至少60年来最低,因投资人纷纷涌向避险资产,以应对不断加剧的欧洲金融危机.10年期公债收益率一度跌至1.619%,基于路透收集的月度数据来看,这一水平至少是60年低位.[US/NCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 2.3500/2.4575 2.3700/2.4620 2.5000/2.5960 2.6960/2.7880 2.7475/3.0500

周四 2.4040/2.5040 2.4300/2.5250 2.5650/2.6600 2.7467/2.8417 2.7860/3.0660

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变动 -0.0540/-0.0465 -0.0600/-0.0630 -0.0650/-0.0640 -0.0507/-0.0537 -0.0385/-0.0160

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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