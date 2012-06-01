〔中国经济〕政策调节下年内经济仍可保持平稳较快增长--发改委官员(更新版)

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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路透北京6月1日电---甫公布的中国官方和汇丰制造业PMI双双下滑,凸显经济下行压力加重.中国国家发展和改革委员会副主任杜鹰周五表示,中国需要提振内需以支持经济增长;他并相信在政策的调节下,年内中国经济仍可保持平稳较快发展.
他在国新办举行的发布会上表示,目前中国经济存在下行压力,但增长仍处在预期的区间内.
他指出,中国正采取四方面的政策措施,继续落实好结构性减税;实施稳健的货币政策,保持合理信贷规模;扩大消费需求,同时保持合理的投资规模,以及稳定外贸出口.
"我们相信在这些政策的调节下,中国经济在年内能够保持平稳较快的增长."杜鹰称.
稍早出炉的中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.4的年内新低,自上月的一年高位53.3回落;随后公布的汇丰中国5月制造业PMI终值亦下滑,且逊于初值.数据验证需求疲软已令企业活动大为降温.[CN-PMI|ECI-CLN]
杜鹰也提到,目前中国推进可持续发展方面面临的一系列问题,包括复杂的国际外部环境,国内资源生态方面的制约,以及中国经济结构性问题相当突出,经济增长过于依赖投资和出口拉动,国内消费需求明显不足等.
中国年初确定的GDP增幅目标为7.5%.但在经济下行压力加大背景下,中国国务院常务会议再次传达稳增长的政策讯息,而渐次推出的扩大投资、刺激消费的政策料会逐渐加力,亦令市场对降息的预期升温.[ID:nSB1576424](完)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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