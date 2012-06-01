〔中国债市动态〕短端品种收益率下滑,PMI数据不佳点燃降息预期

路透上海6月1日电---中国银行间债市周五早盘利率债短端收益率明显下滑,稍早公布的中国5月官方制造业PMI超预期回落并创出年内新低后,市场降息预期重新被点燃,并带动大量买盘涌入中高评级信用债.

交易员指出,虽然中高评级信用债收益率前期已下调到位.但降息预期重新升温,信用债相对较高的绝对收益价值重新体现,机构积极介入AAA或AA评级信用债.

"PMI出来后,很低,降息预期又强了,短(期品种)的买盘多起来,收益率目前一直在下....而且(机构)都出来抢AAA和AA评级的信用债,所以收益率又比较原来下了不少."上海一银行交易员称.

在稍早公布的5月官方制造业PMI超预期回落并创出年内新低后,汇丰5月中国制造业PMI终值亦如期回落,且逊于初值,显示出中国经济增速持续放缓,且预计二季度经济仍将低位徘徊.[ID:nSB1582050]

但北京一银行交易员却指出,市场对PMI数据回落早有预计,降准预期也由来已久,今日推动收益率下行的主要动力来自于银行间充裕的流动性.下周需密切关注,在主要经济数据公布前的市场情绪以及欧债危机的纾困进展.

中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五早盘有所反弹,但交易员指出,尽管资金需求回暖,但今日七天回购利率盘中成交仍普遍在2.40%以下的相对低位,表明市场资金仍十分宽松,供给充裕将抑制回购利率的向上空间,近期料维持低位震荡格局.[ID:nSB1582068]

主体评级为AA+,剩余期限约3.77年中票11闽高速1182053券最新双边报价tCN1182053=CFXM为5.1000%/5.1000%,而上日尾盘收报5.2200%/5.2200%.(完)