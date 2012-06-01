上海八成网民赞成在室内场所禁烟--调查

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海6月1日电---调查显示，上海八成网民认为应在餐饮、娱乐等室内场所禁烟。这表明中国民众日渐关注健康问题。
官方媒体报导称，中国13亿人口中约有四分之一是烟民，几乎相当于美国的人口总数。
上海是中国人口最多的城市之一，该市2010年实施首个控烟条例，要求医院、酒吧、餐馆及酒店等公共场所设立无烟区，张贴禁烟标志。
上海市健康促进委员会对本地1.5万名受访者进行了在线调查，并在周四发布了调查结果。调查显示，大多数网民赞成在餐饮、娱乐及各类工作场所实行全面禁烟。
关于国内烟草制品包装图案的建议与要求，近六成网民认为应加入“吸烟有害健康”的提示以及“吸烟会导致疾病”的警示图案，逾五成的受访者认为慈善用语不适合作为烟草广告语。
《上海日报》周五报导称，上海市政府将开始对在所有室内场所施行全面禁烟展开讨论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。