〔国际油市〕布兰特原油因中国制造业数据疲弱下跌,守在102美元之下

"除了中国对经济刺激政策热情不高之外,这是油市卖压的另一个原因,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示.

中国高层政策顾问本周稍早表示,中国不需要采取大规模财政刺激举措,因现在采取大举支出举措可能会造成长期危害.[ID:nSB1580014]

0412GMT,伦敦近月布兰特原油期货跌0.15美元,报每桶101.72,稍早曾触及101.35美元的低点.

美国原油期货跌0.32美元至每桶86.21,上月下跌逾17%,为2008年以来最差单月表现.

对欧债危机疑虑升温亦令油价承压,之前国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德否认了有关IMF正考虑制定救助西班牙的应急计划的媒体报导.[ID:nSB1581650]