〔国际油市〕布兰特原油因中国制造业数据疲弱下跌,守在102美元之下

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
"除了中国对经济刺激政策热情不高之外,这是油市卖压的另一个原因,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示.
中国高层政策顾问本周稍早表示,中国不需要采取大规模财政刺激举措,因现在采取大举支出举措可能会造成长期危害.[ID:nSB1580014]
0412GMT,伦敦近月布兰特原油期货跌0.15美元,报每桶101.72,稍早曾触及101.35美元的低点.
美国原油期货跌0.32美元至每桶86.21,上月下跌逾17%,为2008年以来最差单月表现.
对欧债危机疑虑升温亦令油价承压,之前国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德否认了有关IMF正考虑制定救助西班牙的应急计划的媒体报导.[ID:nSB1581650]
--编译 许娜/李春喜;审校 隋芬/李爽
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。