希拉里反对武装干涉叙利亚

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Arshad Mohammed
路透哥本哈根5月31日电---尽管叙利亚胡拉镇(Houla)上周发生残害平民事件，但美国国务卿希拉里周四列举理由反对武装干涉叙利亚。
希拉里向丹麦学生发表讲话时遇到一些尖锐提问，包括什么情况下美国和其他国家会对叙利亚采取军事行动等。
上周五胡拉镇发生的惨案中100多位平民丧生，其中多数为儿童，引发西方国家呼吁对叙利亚采取更强硬行动，但俄罗斯和中国持反对意见。
希拉里重申了美国反对武装干涉叙利亚的理由，指出眼下该国的局势与利比亚不同。去年，西方国家发动空袭，帮助利比亚推翻了卡扎菲的统治。
希拉里称，叙利亚社会构成更为复杂，民族分裂严重，没有统一的反对派，该国防空力量强大，军事实力比利比亚强很多。
除了以上这些原因，她还强调武装干涉缺乏国际支持，原因是俄罗斯和中国在联合国安理会持反对意见。俄罗斯和中国已经两次否决了安理会的涉叙决议。
希拉里还在与丹麦官员举行的记者会上明确表示，美国没有考虑对叙利亚采取军事行动。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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