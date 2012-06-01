〔欧洲政经〕希腊民调结果莫衷一是,民调缄默期前夕选情扑朔迷离

标题新闻：法国政府公债五年期信用违约互换升至约67个基点，创逾三年来最高-Markit数据
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路透雅典6月1日电---周五公布的希腊民调结果莫衷一是,而周六将进入选前禁止公布民调期,令外界难以判断哪个政党最有希望赢得6月17日大选,这次选举结果可能决定希腊是否留在欧元区.
尽管多数调查显示,支持接受国际纾困的希腊保守派新民主党以微幅差距领先,但民调机构Public Issue周五将公布的最新调查结果显示,左翼激进联盟党(SYRIZA)的支持率领先六个百分点,该党派反对接受国际援助.
SYRIZA表示,希望希腊留在欧元区,但要推翻1,300亿欧元的国际纾困协议,以及欧盟和国际金主要求的严苛撙节措施.
但调查机构Rass和Kapa周五稍早公布的调查结果显示,新民主党在两次调查中分别领先2.3和2.5个百分点.(完)
--编译 李春喜;审校 蔡美珍
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