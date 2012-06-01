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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 13:50 BJT

〔东京美债〕公债价格持稳,投资者静候美国非农就业报告

路透东京6月1日电---美国公债价格周五在亚洲市场持稳,盘旋在隔夜所及纪录低点上方,投资者静候美国今日稍晚公布的非农就业报告,以窥就业市场复苏是否暂停的最新迹象.

美国非农就业报告将于1230GMT出炉,料显示5月就业岗位增加15万个,高于4月11.5万的增幅.

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