〔东京美债〕公债价格持稳,投资者静候美国非农就业报告

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透东京6月1日电---美国公债价格周五在亚洲市场持稳,盘旋在隔夜所及纪录低点上方,投资者静候美国今日稍晚公布的非农就业报告,以窥就业市场复苏是否暂停的最新迹象.
美国非农就业报告将于1230GMT出炉,料显示5月就业岗位增加15万个,高于4月11.5万的增幅.
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。