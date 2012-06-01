(重发)《中国信用市场综述》全球债市收益率大跌折射悲观经济预期

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作者 钟华

路透北京6月1日电---紧随中国债市收益率大跌的后尘,欧美等主要经济体国债收益率本周也大踏步下行.这当然是因为希腊、西班牙等欧洲国家债务危机愈演愈烈,导致全球避险情绪高涨,但更深一层或反映出投资人对全球经济前景的悲观预期.

如此来看,中国政府或许亦应该对经济放缓保持更大的容忍度,不必急着采取大规模刺激举措.而鉴于中国债市收益率此前大跌已部分反映政策放宽预期,因此未来国内收益率有可能从单边下跌转向更多震荡.

美国指标10年期公债US10YT=RR收益率本周一度低见1.53%,创逾200年来纪录低点;而10年期德债DE10YT=TWEB收益率也触及1.199%,亦为纪录新低;10年期英国公债GB10YT=RR收益率则下滑至纪录低点1.563%.

不仅仅是欧美,全球其它主要经济体公债收益率本周大多快速下行,大多数指标也都低于2009年金融危机时水平.而与之形成鲜明对比的是,西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率周三逼近欧元面世来的最高位6.79%;意大利10年期收益率周三则为年内首次突破6%.

从驱动因素看,全球债市破位源于西班牙银行业及希腊退出欧元区的可能性,令欧债危机不断加剧,投资者避险情绪高涨,转而竞相追捧本国的低风险资产.

传统的"避风港"--美元指数.DXY过去一个月近乎直线式升创2010年8月来的峰值,为逾83点,就是明显证据.

但要注意的是,在公债收益率创纪录新低的同时,作为全球避险情绪指标的芝加哥期权交易所VIX波动率指数.VIX却并没显现出恐慌特征.VIX指数以标普500指数期权价格来估计未来30日大市可能的波幅,以此反映市场恐慌情绪.

该指数目前最新报24.06,虽较此前4月逾16点的低点确有不少上升,但却远远低于2009年金融危机时创下的逾80点峰值,甚至也仅及去年10月高点的一半.

这似乎暗示全球投资者避险转向低风险资产,并非源于恐慌,而是在对全球主要经济体未来增长所能带来资产回报率进行重新评估.

这一点或许可从全球主要发达经济体国债收益率斜率大幅降低中得到印证.近期包括标准普尔500指数.SPX等全球股市、大宗商品在内的大类资产近来均出现一致性大幅下跌,也可映射为全球经济悲观的预期.

其实,最近经济数据对此也有所支撑.虽然美国5月消费者信心指数升至四年高位,但却难掩资本财订单疲弱和制造业下滑,4月成屋待完成销售较前月下滑5.5%,连续第10周增加的美国原油库存还创逾20年来最高位.

就全球最大的增长引擎--中国来说,世界银行已经将中国今年经济成长率预估由8.4%调降至8.2%;而今日稍早出炉的中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.4,创年内新低;汇丰中国制造业PMI终值亦滑落,皆为经济降温的最新证据.

中国债市收益率在本周全球主要经济体收益率之前大挫,首先也源于中国4月份经济金融数据的大幅跳水.但中国各关键债市收益率在5月出现大跌10-60多个bp后,一定程度上已经暗含政策后市放松预期的空间.

从路径依赖看,后政策放松预期和欧债危机等因素冲击,不排除推动债市收益率有走跌的可能,但"稳增长"经济效应和中长期潜在通胀压力等多重因素交织,可能令债市收益率从单边下跌行情转向更多的震荡走势.

此外,还需关注的是,中国当前信用产品收益率波动和利率产品波动呈现一致性,与经济增速进一步放缓走势相悖.这或与政府兜底兑付中国六年来首个C级债的山东海龙(000677.SZ)短期融资券有关.

该事件一定程度上改变了投资者对信用债风险实际违约的假定逻辑,但这一逻辑在流动性紧张和周期转换之时将面临较大风险.(完)