〔日本股市〕收跌1.2%且连续第九周收跌,创20年来最长下跌时期

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透东京6月1日电---日股日经指数周五收低,为连续第九周收跌,创20年来最长下跌时期,此前公布的中国和美国数据令人失望,与此同时投资者也担心欧元区债务危机恶化将令全球经济放缓.
日经指数.N225收跌1.2%,报8,440.25点.东证股价指数.TOPX收低1.5%,报708.93点.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
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路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。