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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 14:18 BJT

〔日本股市〕收跌1.2%且连续第九周收跌,创20年来最长下跌时期

路透东京6月1日电---日股日经指数周五收低,为连续第九周收跌,创20年来最长下跌时期,此前公布的中国和美国数据令人失望,与此同时投资者也担心欧元区债务危机恶化将令全球经济放缓.

日经指数.N225收跌1.2%,报8,440.25点.东证股价指数.TOPX收低1.5%,报708.93点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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