〔韩国股市〕连续第三日下跌,但周线收高

中国煤炭：今年供大于求趋势难改,煤价下行压力仍在加大--中煤协

路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。