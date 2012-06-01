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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 14:22 BJT

〔韩国股市〕连续第三日下跌,但周线收高

路透首尔6月1日电---韩国股市周线小涨,尽管周五连续第三日下跌,逢低买盘帮助削减了由疲弱美国和中国数据引发的跌幅.

建筑商类股表现落后,三星工程建设(028050.KS)大跌4.3%,大林产业(000210.KS)重挫4.9%.

韩国综合股价指数.KS11收低0.49%至1,834.51点,但本周上涨0.57%.(完)

--编译 李春喜; 审校 高琦

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