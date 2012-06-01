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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 14:47 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初:美元看来呈上行趋势

0619GMT

* 澳元/美元下降0.3%至0.9690;美元/日圆上升0.2%至78.45;标普500指数期约下跌0.5%至1303点

* 美元上行趋势很明确,且不太可能因为稍晚出炉的非农就业报告而改变

* 中国采购经理人指数(PMI)数据疲弱,是金砖题材的又一打击

* 欧元/美元在1.2300处的期权障碍很脆弱

* 日本账户连续第二日卖出澳元/日圆.(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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