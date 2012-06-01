《汇市简讯》伦敦盘初:美元看来呈上行趋势

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
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* 澳元/美元下降0.3%至0.9690;美元/日圆上升0.2%至78.45;标普500指数期约下跌0.5%至1303点
* 美元上行趋势很明确,且不太可能因为稍晚出炉的非农就业报告而改变
* 中国采购经理人指数(PMI)数据疲弱,是金砖题材的又一打击
* 欧元/美元在1.2300处的期权障碍很脆弱
* 日本账户连续第二日卖出澳元/日圆.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
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路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。