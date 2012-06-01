〔新加坡个股〕星展银行更换中国CEO,瑞信方正原总经理接任

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透上海6月1日电---东南亚最大的银行--星展银行(DBSM.SI)中国公司周五宣布,任命资深银行家葛甘牛为中国区拟任首席执行官(须经监管部门批准),此前他是瑞士信贷CSGN.VX中国合资投行--瑞信方正的总经理.
星展新闻稿称,葛甘牛将于6月1日加入星展银行,而现任该行中国区首席执行官(CEO)张在荣在中国任期内业绩斐然,将在星展银行集团内接受新的任命.
葛甘牛在加盟瑞信前,曾担任中银国际控股公司董事总经理.
中国大陆是星展银行集团继新加坡、香港之后第三大营收贡献地区.去年,在全球经济环境不利的情况下,星展中国的净利润比前一年翻了一番,首次超过5亿元人民币.目前星展中国有25家分支行.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。