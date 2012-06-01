〔新加坡个股〕星展银行更换中国CEO,瑞信方正原总经理接任

路透上海6月1日电---东南亚最大的银行--星展银行(DBSM.SI)中国公司周五宣布,任命资深银行家葛甘牛为中国区拟任首席执行官(须经监管部门批准),此前他是瑞士信贷CSGN.VX中国合资投行--瑞信方正的总经理.

星展新闻稿称,葛甘牛将于6月1日加入星展银行,而现任该行中国区首席执行官(CEO)张在荣在中国任期内业绩斐然,将在星展银行集团内接受新的任命.

葛甘牛在加盟瑞信前,曾担任中银国际控股公司董事总经理.

中国大陆是星展银行集团继新加坡、香港之后第三大营收贡献地区.去年,在全球经济环境不利的情况下,星展中国的净利润比前一年翻了一番,首次超过5亿元人民币.目前星展中国有25家分支行.(完)