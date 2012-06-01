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货币新闻 | 2012年 6月 1日 星期五 14:59 BJT

〔中国外汇〕外管局重申今年国际收支顺差将大幅减少

路透北京6月1日电---中国国家外汇管理局周五重申,中国今年国际收支将保持顺差,但会大幅减少;并指出,今年可能面临跨境资本流动反复波动的风险.

外管局网站发布的2011年年报并强调,中国将推进贸易投资便利化,同时稳妥有序地推进人民币资本项目可兑换.

此外,中国今年还将继续丰富外汇市场参与主体,完善银行间外汇市场清算机制.

2011年,中国国际收支继续呈现"双顺差"格局.其中,经常项目顺差2,017亿美元,较2010年下降15%;资本和金融项目顺差2,211亿美元,下降23%.(完)

浏览更多详情,请点选外管局网站(ww.safe.gov.cn)

--发稿 苏丹; 审校 张喜良

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