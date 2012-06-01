〔中国股市〕沪综指微幅收高,PMI数据超预期回落令大盘反弹乏力

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京6月1日电---中国股市沪综指周五微幅收高.分析人士指出,稍早公布的官方及汇丰PMI指数双双超预期回落,令大盘反弹乏力;但寄望于后市或将有更多稳增长政策出台,市场情绪仍谨慎乐观.
沪综指.SSEC收报2,373.436点,涨1.2点或0.05%,本周则累计上涨1.71%,终止此前连续三周跌势.今日上海A股成交额升至769亿元人民币,上交易日为752亿元.
华西证券分析师毛胜称,虽然大盘午后走软,但在5月PMI明显回落的情况下未出现大幅下挫,反映出市场对后续稳增长政策继续出台的良好预期.
"未来市场将跟随政策的落实情况确认走势,个人认为后续会有密集政策出台,市场将维持谨慎乐观."他并预计.
甫公布的5月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值48.4,为连续第7个月低于荣枯分水岭;而官方PMICNPMIB=ECI则自一年高位猛降至年内新低,其中新订单指数和新出口订单均回落明显,预示需求不足导致的经济降温将延续.
沪深300指数6月合约CIFM2尾盘报2,630.4点,跌0.05%,成交量为376,208手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。