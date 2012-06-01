更正:〔全球经济〕欧债危机给现金充裕的亚洲企业带来低价收购良机-麦格理

中国煤炭：今年供大于求趋势难改,煤价下行压力仍在加大--中煤协
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
(更正:因英文原文有误,内文最后一段宏达电股号改为(2498.TW),非(2330.TW))
路透新加坡6月1日电---麦格理证券表示,欧债危机给和记黄埔0013.HK和马来西亚云顶(GENT.KL)这类现金充裕的亚洲企业带来抄底良机.
欧洲汇率疲软和股市下跌,正吸引亚洲投资者寻求收购拥有全球知名度的品牌,并获得更高价值的技术.
"希腊退出欧元区的可能性一直悬在欧盟头顶,因此压力日增的资产所有者可能会折价出售,"麦格理分析师Emil Wolter和Aniel Mahtani在报告中指出.
麦格理将53家欧洲企业视为潜在资产出售方,其中大部分是意大利企业,包括FinmeccanicaSIFI.MI和Enel(ENEI.MI).
麦格理表示,基建、工业、科技、媒体和电信部门的受困资产最有可能吸引亚洲企业.
财报显示,截至去年年底,和记黄埔拥有665亿港元(85.7亿美元)现金及其等价物,而云顶拥有132亿林吉特(马币)(41.6亿美元)现金.
基于强劲现金流和低债务成本的标准,麦格理认为东风汽车、Grasim Industries (GRAS.NS)、宏达电(2498.TW)和新加坡ST Engineering (STEG.SI)都有可能竞购西班牙、意大利、希腊、爱尔兰和葡萄牙等国的资产.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
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