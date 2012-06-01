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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 15:16 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元波动率脱离高点

0653 GMT

* 澳元/美元突破0.9650障碍,但现已回到0.9700期权到期水准

* 市场看空,0.9650被更多卖权锁定

* 波动率脱离周四高点,一个月波动率报13.8,之前在五个月高位14.1

* 一个月风险逆转(RR)指标走低至3.05%(上周卖权RR指标在3.5%触顶)

--编译 隋芬;审校 吴云凌

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