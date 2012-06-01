《汇市简讯》澳元兑美元波动率脱离高点

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
0653 GMT
* 澳元/美元突破0.9650障碍,但现已回到0.9700期权到期水准
* 市场看空,0.9650被更多卖权锁定
* 波动率脱离周四高点,一个月波动率报13.8,之前在五个月高位14.1
* 一个月风险逆转(RR)指标走低至3.05%(上周卖权RR指标在3.5%触顶)
--编译 隋芬;审校 吴云凌
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路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。