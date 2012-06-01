〔中国票据市场〕转贴利率本周续降,宽松预期主导卖方市场愈发明显

路透上海6月1日电---中国票据市场转贴利率本周继续小幅下行,尽管跨月末,但资金面充裕以及信贷规模宽松的局面不改,加之经济基本面疲弱,货币政策持续放松的预期升温,机构大多仍看好转贴利率延续跌势,出票意愿不强.

交易员表示,目前市场上票源明显供不应求,出票机构往往能掌握话语权,卖方市场格局愈发明显.

"规模松,资金多,而且预期接下来政策会更宽松,(转贴利率)还是缓慢往下走的趋势,"上海一位银行交易员说.

他并指出,当前票源较少可能有两方面原因,一是经济不佳,企业资金需求弱,开票量不高;此外在宽松预期下,多数机构预计转贴利率仍有下行空间,因此更倾向于持票,而短期内上述局面仍不会改变.

中国5月官方和汇丰制造业PMI双双回落,印证经济4月骤冷的局面尚无改观.随着近期稳增长政策渐渐奏效,以及欧债危机等外部风险因素的发酵,中国在宏观政策刺激力度和方式上将面临考验.[ID:nSB1581994]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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本周五 4.9070/4.6730 5.1750/4.8624 6.1364/5.6618

上周五 5.0889/4.8415 5.3229/5.0765 6.2220/5.7030

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变动(bp) -18.19/-16.85 -14.79/-21.41 -8.56/-4.12

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价亦走低**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.3871%,较上周五的4.5398%继续下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.3020/2.2410 2.3840/2.3190

周四 2.3010/2.2390 2.3940/2.3220

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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