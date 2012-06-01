版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 15:42 BJT

〔全球金市〕现货金下跌或将连续第二周收低,因欧元区形势令人担忧

路透新加坡6月1日电---金价周五下跌,或将连续第二周收低,因欧洲债务危机打压欧元兑美元下挫,削弱了黄金需求,此外投资者等待今日稍晚公布的美国重要就业数据,以期从中找寻更多交易线索.

昨日金价一度追随美元走势,因对美元和美国公债的避险需求蔓延到黄金,但这种情况很快结束,因为今日亚洲盘投资者又开始担忧欧元区形势.

"市场继续受担忧情绪主导,"澳新银行驻新加坡资深金属策略师Nick Trevethan称.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐