〔全球金市〕现货金下跌或将连续第二周收低,因欧元区形势令人担忧

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透新加坡6月1日电---金价周五下跌,或将连续第二周收低,因欧洲债务危机打压欧元兑美元下挫,削弱了黄金需求,此外投资者等待今日稍晚公布的美国重要就业数据,以期从中找寻更多交易线索.
昨日金价一度追随美元走势,因对美元和美国公债的避险需求蔓延到黄金,但这种情况很快结束,因为今日亚洲盘投资者又开始担忧欧元区形势.
"市场继续受担忧情绪主导,"澳新银行驻新加坡资深金属策略师Nick Trevethan称.
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。