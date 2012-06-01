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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 15:57 BJT

〔韩国汇市〕韩元收高并终结三周跌势,公债价格上涨

路透首尔6月1日电---韩元兑美元KRW=周五扳回盘初跌幅,终盘收高,因欧元和澳元的的支撑令海外投资者解除美元多仓,且出口商卖出美元.

韩圜兑美元KRW=KFTC在当地市场收报1,177.7韩元,周四收盘价为1,180.3.本周韩元上涨0.7%,结束连三周的跌势.

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