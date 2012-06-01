《汇市简讯》美元即将迎来长期上涨趋势

0733GMT 美元指数或已开启一个将持续数年的长期上涨趋势.美元指数突破100个月移动均线切入位81.82,而且昨日月线收在该位之上的83.04水准.加之欧元跌破一个可以追溯到1999年的上行趋势通道切入位1.2550,这都预示着美元将迎来上涨大趋势. 欧元区分裂的可能性与日俱增,这打压了欧元,而该货币在洲际交易所(ICE)的美元指数中占有57%的权重. 如果希腊退出或西班牙银行业问题导致危机扩散,那么肯定将促使投资者更快地脱离欧元和英镑,转而寻求美元避险,而日本当局可能干预汇市的威胁也使得投资者只能少量买入日圆.(完) --编译 许娜;审校 张明钧 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=