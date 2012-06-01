〔新兴汇市〕亚洲货币因空头回补上扬,但中国数据增添阴霾

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
* 印尼央行干预汇市支撑印尼卢比,卢比NDF受挫
* 新加坡元微涨,但受Formula One推迟首次公开发行打压
路透新加坡6月1日电---新兴亚洲货币周五因空头回补而上涨,但周线可能再次收跌,因中国数据表现疲弱,而且投资者担忧全球经济增长.
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。