版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 16:15 BJT

〔新兴汇市〕亚洲货币因空头回补上扬,但中国数据增添阴霾

* 印尼央行干预汇市支撑印尼卢比,卢比NDF受挫

* 新加坡元微涨,但受Formula One推迟首次公开发行打压

路透新加坡6月1日电---新兴亚洲货币周五因空头回补而上涨,但周线可能再次收跌,因中国数据表现疲弱,而且投资者担忧全球经济增长.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐