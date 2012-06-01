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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 16:15 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超2,342亿韩元

路透首尔6月1日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,342亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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6月1日 -234.2 65.4 124.4

5月31日 -20.2 -48.9 47.7

5月30日 158.1 70.6 61.8

5月29日 29.6 185.3 -305.6

5月25日 -135.1 215.0 -47.3

5月24日 -232.2 145.9 4.1

5月23日 -382.0 177.6 168.3

5月22日 -3.9 -51.8 109.5

5月21日 -57.9 12.5 87.0

5月18日 -429.8 134.7 288.6

5月17日 -51.4 129.4 107.5

5月16日 -491.2 31.8 272.3

5月15日 -184.5 32.2 24.1

5月14日 -157.2 116.9 93.9

5月11日 -167.4 -23.4 267.2

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本月以来 -234.2 65.4 124.4

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今年以来 7,020.2 -1,402.0 -2,351.1

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(完)

--编译 吴云凌;审校 程琳

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