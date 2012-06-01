《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月1日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *华能澜 40 20 12 6/8簿记建档 中国银行 AAA 6/11 6/12 沧江水电 国开行 ============================================================================================= *中粮集团 100 60 12 6/6簿记建档 中国银行 AAA 6/7 6/8 农业银行 ============================================================================================= 大连国际 2 2 12 6/5簿记建档 招商银行 AA- 6/6 6/7 ( 000881.SZ ) ============================================================================================= 富通集团 9 5 12 6/5簿记建档 民生银行 AA- 6/6 6/7 ============================================================================================= 中国建筑 14.5 5 12 6/5簿记建档 建设银行 AA 6/6 6/7 第五工程局 ============================================================================================= 新疆天山 6 2 12 6/5簿记建档 交通银行 AA- 6/6 6/7 建材集团 ============================================================================================= 南京长江 3 3 12 6/6簿记建档 招商银行 AA- 6/8 6/11 第二大桥 ============================================================================================= 宁夏宝丰 6 3 12 6/6簿记建档 民生银行 AA- 6/7 6/8 能源集团 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 山东大众 10 5 3 6/5簿记建档 工商银行 AA 6/6 6/7 报业集团 ============================================================================================= 中国汽车 6 6 5 6/6簿记建档 中国银行 AA 6/7 6/8 技术研究中心 ============================================================================================= 龙净环保 8 5 5 6/6簿记建档 招商银行 AA 6/8 6/11 ( 600388.SS ) ============================================================================================= 安徽淮海 7 4 3 6/6簿记建档 北京银行 AA- 6/8 6/11 实业发展集团 (浮息,一年定存基准;淮北矿业集团提供担保) ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *苏州高新 1.8 1.8 3 6/8簿记建档 农业银行 AA 6/12 6/13 科技中小企业 (苏州国发中小企业担保/苏州高新区中小企业担保公司提供担保) ============================================================================================= 常州中小企业 1.8 1.8 3 6/5簿记建档 农业银行 AAA 6/7 6/8 (中债信用增进提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 冉莹