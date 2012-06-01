〔中国债市〕现券收益率小降,数据疲弱下市场观望待降息

路透上海6月1日电---中国银行间债市周五现券收益率小降,因疲弱的PMI数据基本未出预期.暗淡的经济前景令市场对降息的期盼越来越重,但如果没有实质政策出台,现券收益率再探更低水平的可能性不大,机构只能观望为主.

上午公布的5月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值48.4,为连续第7个月低于荣枯分水岭;而官方PMICNPMIB=ECI则自一年高位猛降至年内新低50.4,其中新订单指数和新出口订单均回落明显,预示需求不足导致的经济降温将延续.[ID:nSB1581994]

北京一银行交易员称,今日现券总体"变化不大,大家对疲弱的数据也习惯了.(这种情况下)降息是早晚的事情,只是时间和方式的问题."

华东一银行交易员补充说,七天期回购利率的上行,应仅是转债申购影响所致,不意味着相对宽松的资金面发生方向性变化;现券方面,交投活跃度居前、剩余期限约4.7年的固息国债120003券tCN120003=CFXS,在2.76%附近成交居多,较上日主要成交位置下降约1个基点(bp).

银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五反弹逾20个bp,因下周一是中国重工(601989.SS)可转债的发行日,部分机构提前筹集申购资金,资金需求明显增多.[CN/CN][ID:nSB1582246]

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 1.8993 2.3766

上日 1.8842 2.1700

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5890/2.5150

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2700/2.2070

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7710/2.6910 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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