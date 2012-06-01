〔日本个股〕丰田汽车中国5月销量较上年同期增长一倍--发言人

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京6月1日电---日本丰田(7203.T)汽车发言人周五表示,今年5月该公司在中国的汽车销售以及当地两家合资公司的销售,较去年增长一倍达至约78,700辆,指称因去年地震导致基期较低.
公司发言人Hitoshi Yokoyama称,今年前五个月,丰田在中国售出约372,000辆汽车,较去年同期增长26.1%.
Yokoyama称5月汽车销量较上年同期跳增105%,主要是由于去年同期销量受地震和海啸影响.
Yokoyama还表示,丰田预计可以达到今年在中国销售一百万辆汽车的目标.(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
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路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。