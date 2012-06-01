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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 17:07 BJT

〔日本个股〕丰田汽车中国5月销量较上年同期增长一倍--发言人

路透北京6月1日电---日本丰田(7203.T)汽车发言人周五表示,今年5月该公司在中国的汽车销售以及当地两家合资公司的销售,较去年增长一倍达至约78,700辆,指称因去年地震导致基期较低.

公司发言人Hitoshi Yokoyama称,今年前五个月,丰田在中国售出约372,000辆汽车,较去年同期增长26.1%.

Yokoyama称5月汽车销量较上年同期跳增105%,主要是由于去年同期销量受地震和海啸影响.

Yokoyama还表示,丰田预计可以达到今年在中国销售一百万辆汽车的目标.(完)

--编译 田建华;审校 张明钧

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