〔金属期市〕中国数据引发刺激政策臆测令铜价持稳,但恐连跌五周

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透上海6月1日电---伦铜周五持稳,投资者认为中国经济进一步放缓的迹象为出台更多刺激措施铺平道路,或提振对铜的需求.
欧债危机恶化和美国经济步履蹒跚引发对全球经济不振的忧虑,因最新的中国制造业数据不佳又进一步加剧了这种担忧.铜价或将连续第五周走低,从而成为两年来持续时间最长的一波跌势.
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。