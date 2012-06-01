〔金属期市〕中国数据引发刺激政策臆测令铜价持稳,但恐连跌五周

路透上海6月1日电---伦铜周五持稳,投资者认为中国经济进一步放缓的迹象为出台更多刺激措施铺平道路,或提振对铜的需求.

欧债危机恶化和美国经济步履蹒跚引发对全球经济不振的忧虑,因最新的中国制造业数据不佳又进一步加剧了这种担忧.铜价或将连续第五周走低,从而成为两年来持续时间最长的一波跌势.