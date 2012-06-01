〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及六个月低点,中国经济数据不佳

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透东京6月1日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五跌至六个月低点,本周收低4.4%,为连续第四周下滑.之前,中国低迷的经济数据凸显出对于欧债危机的担忧,这也打压了投资者的信心.
在中国数据不理想之际,也正值对西班牙银行业的担忧愈演愈烈,以及希腊去留欧元区的不确定性给全球需求蒙上一层阴影,这令投资者纷纷撤离大宗商品等风险资产.
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。