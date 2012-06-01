版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 17:06 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及六个月低点,中国经济数据不佳

路透东京6月1日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五跌至六个月低点,本周收低4.4%,为连续第四周下滑.之前,中国低迷的经济数据凸显出对于欧债危机的担忧,这也打压了投资者的信心.

在中国数据不理想之际,也正值对西班牙银行业的担忧愈演愈烈,以及希腊去留欧元区的不确定性给全球需求蒙上一层阴影,这令投资者纷纷撤离大宗商品等风险资产.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐