〔中国汇市〕人民币兑美元随中间价微涨,兑日圆直接交易首日成交活跃(更新版)

(新增更多报价和评论)

* 人民币中间价逆势高开,或意在调控贬值预期

* 人民币即期汇价稳势收盘,午后购汇盘力量加强

* PMI数据疲弱市场早有预期,对即期汇价影响不大

* 直接交易启动首日,人民币兑日圆成交活跃

* 需关注美国非农就业数据

路透北京/上海6月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘持稳

.今日央行逆势高开人民币中间价,或意在调控贬值预期,外盘浮现美元获利卖压,人民币随除日圆外亚币略走强.但午后购汇盘占据主导,打压人民币涨势.

此外,今日是人民币兑日圆首日启动直接交易,成交较此前活跃许多.

至于中国制造业PMI数据疲弱,因市场早有预期,故对即期汇价影响倒不大.

"早盘基本延续了昨日尾盘的技术性回调."上海一大型银行交易员称,"中间价给信号显示央行不乐意人民币出现明显的贬值;同时,海外美元也在回落,非美货币在上涨."

上海另一银行交易员指出,由于即期汇价与中间价脱离已久,中间价单日高开40几个基点(bp)难以对即期产生影响,下周需要持续关注中间价走势.美国将在今晚稍后公布非农就业报告,料下周一市场亦会对该数据做出反应.

"所以人民币于早盘微涨后掉头下跌,市场还是看涨美元多一点,...预计下周一多数在6.36%-6.37%区间运行,如果突破了6.38%,央行可能就出手干预了."他并称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3690 6.3611 6.3728 6.3308 6.3355 6.3690

东京汇市欧元兑美元周五触及两年低点,未来数周还有可能进一步下跌,因市场担忧西班牙可能需要外部援助以支撑其苦苦挣扎的银行业,并整顿公共财政.[FRX/CN]

以下为北京时间17:03,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4350/00 6.4355

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3700/20 6.3655

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水285点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3975元.

**直接交易启动首日,人民币兑日圆成交活跃**

中日货币直接交易启动首日,人民币兑日圆成交量级和频率较前均有显着提高,买卖报价更优,市场流动性更好.

"(人民币兑日圆)无论是成交量还是流动性,都比之前好太多,大家做起来也会比较舒服."三菱东京日联银行分析师李刘阳称,"报价较前好太多,成交也活跃了很多;之前每天都没多少成交,现在没过几分钟就有一笔成交."

他并指出,美元/日圆日间波动程度约为1%-2%左右,美元/人民币的日间波动幅度一般不到0.5%,日圆/人民币的价格变化速率和幅度都明显高于美元/人民币;截止当前,日元/人民币的双边买卖价差多小于20个基点,报价和流动性明显更优,人民币兑日圆市场未来的大发展可以期待.

三菱东京日联银行为人民币对日圆直接交易做市商之一.

北京时间17:05,100日圆兑人民币即期JPYCNY=CFXS报8.1298元,上日收报8.1249元;中间价JPYCNY=PBOC报在8.0686元,上日报8.0293元.

上述大行交易员则认为,人民币兑日圆短期内很难成为主要货币对,其着眼点仍在人民币兑美元.

中国外汇交易中心宣布将自周五起在银行间外汇市场发展人民币对日圆直接交易.日本财务大臣并表示,直接交易将在东京和上海两地市场进行.

在中日韩自贸区构建的大背景下,中日货币直接交易方式,将利于两国贸易企业节省汇兑成本,助力双边经贸发展;人民币亦有望借势增强结算功用,在"高速公路"上继续迈出国际化的大步.[ID:nSB1574830]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩/刘昕; 审校 曾祥进

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