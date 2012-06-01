〔中国企业〕审计署公布15户央企2010年审计结果,部分财务及投资存问题

中国煤炭：今年供大于求趋势难改,煤价下行压力仍在加大--中煤协
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透北京6月1日电---中国审计署周五公布15户中央企业2010年度审计结果,显示部分企业财务管理和投资项目等管理不够规范,存在着未按规定公开招投标、土地审批手续不完备等问题.
审计署称,截至2012年3月底,已对87名相关责任人进行了严肃处理,对审计发现的问题,已有接近97%完成了整改.
刊登在审计署网站的新闻稿,并针对2010年度中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中信集团的审计结果指出,该两家企业的一些分支机构违规发放贷款和办理票据业务问题仍然比较突出.主要是超期限和向非土地储备机构发放土地储备贷款,向手续不全或资本金不足的房地产等项目发放贷款,及违规向政府融资平台公司发放贷款,违规办理无贸易背景的票据贴现业务等.
"(建议)有关金融企业要进一步加强信贷管理工作,严把授信审查关,加大贷后监督力度,密切跟踪贷款资金流向,防止挪用信贷资金行为,切实保障信贷资金用于实体经济."审计署网站援引有关部门负责人称.
央企方面,宝钢股份(600019.SS)母公司--宝钢集团在重大经济决策事项方面,因项目可行性研究不充分,所属巴西板坯厂境外投资项目至2010年底损失3,554.81万元,梅钢二期连铸机项目面临损失1.01亿元;年产500万吨球团项目建设未达到预期目标.
国家开发投资公司2010年度旗下有12家驻外经营性机构(占比32%)出现经营亏损,亏损总额近六千万元.
此外,中石化(0386.HK)(600028.SS)母公司--中石化集团2010年少计利润14.40亿元,占利润总额的1.37%.并且存在有建设项目未按规定进行招标,及未批复就先开工等情况.
中石油(0857.HK)(601857.SS)母公司--中石油集团则于当年少计利润13.10亿元,占利润总额的0.76%.截至2011年3月,其有5个投资项目未经发展改革委批准即变更投资或开工建设.(完)
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--发稿 苏丹; 审校 林高丽
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
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