〔路透调查〕金融机构固定收益部门对中国降息预期升温,债市料宽幅震荡

路透北京6月1日电---第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行降息的预期有所升温.然而当前债市表现早已隐含政策放松预期,单边行情动能降低.因国内外经济走势及金融市场仍存在不确定性,预计6月债市将转向宽幅震荡.

近一成半受访金融机构固定收益部门认为,央行6月将调降一次一年期存款基准利率,且预期未来三个月降息的机构占比达到逾六成.持降息预期的机构占比较上期展望大幅上升,并创今年来最高水平.

不过,鉴于金融机构一般性贷款利率居高不下,抑制企业主体融资需求,或暗示央行未来降低贷款基准利率,比降低存款基准利率的必要性更为凸显.

与此同时,仅有逾三成受访机构认为法定存款准备金率6月将再下调一次,远低于第五期展望中的近八成机构占比.央行此前已于5月18日起下调存款准备金率0.5个百分点.

相比上月,企业缴税等资金需求6月锐减,而中国公开市场有2,890亿元人民币资金到期,且当前市场流动性充裕,似乎降低了准备金率6月调降的必要性.

此外,机构对6月债市预期偏向谨慎,债市单边行情或转向震荡.其中,10年期国债收益率6月末估值的机构预测均值为3.35%,近持平于5月末水平.

第六期展望调查共有29家机构参与,较上次增加泰康资产管理公司,这使保险类参与机构增至四家.其他参与机构有银行类参与机构15家,包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等九家;而基金类参与机构还是中银基金一家.

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)