〔欧洲金融〕西班牙推迟至少一周启用应对地方债务的新机制--消息人士

路透马德里6月1日电---西班牙政府一名消息人士周五表示,政府已将实行地方债务应对新机制的时间推迟至少一周,此机制将缓解该国债务压力沉重地区的融资问题.

官员此前曾暗示,内阁可能在周五批准此计划.

"计划最终不会(提交内阁周度会议批准).虽然昨日已进行研究,但仍有少许细节需要斟酌.内阁决定再花费几天来研究这些细节,"该消息人士对路透表示.

西班牙17个自治地区需要为约360亿欧元今年到期的债务再融资,并需找到150亿欧元来填补其授权赤字.事实上,这些自治地区几乎已无法从债市为自己融资,因为所需支付的利率太高.

财政部稍晚将公布这17个自治地区今年头几个月的赤字数据.这些数据是判断西班牙是否有望实现赤字目标的关键.根据与欧盟达成的协议,今年西班牙需将赤字与国内生产总值(GDP)之比自2011年的8.9%降至5.3%.(完)