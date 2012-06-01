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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 18:54 BJT

《汇市简讯》若瑞士央行的汇价限制被打破,欧元/美元空头或将受挫

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随着风险厌恶情绪节节攀升,避险资产颇具吸引力,欧元/瑞郎闯关1.2000底限似乎势不可免.该水准下方的止损单是一大忧虑.

瑞士央行称,欧元/瑞郎不太可能跌破这个底限,但必须考虑这种可能性.如果确实发生,看来势必会出现无量重挫.

市场目前充斥欧元/美元空头部位,若瑞士央行取消2011年9月6日设下的底限,市场应该感到忧心.美元/瑞郎将承受压力,大量美元/瑞郎投机性多头仓位将放大这一压力.欧元/美元或将上涨.(完)

--编译 程琳;审校 蔡美珍

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