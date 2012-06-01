《汇市简讯》若瑞士央行的汇价限制被打破,欧元/美元空头或将受挫

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
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随着风险厌恶情绪节节攀升,避险资产颇具吸引力,欧元/瑞郎闯关1.2000底限似乎势不可免.该水准下方的止损单是一大忧虑.
瑞士央行称,欧元/瑞郎不太可能跌破这个底限,但必须考虑这种可能性.如果确实发生,看来势必会出现无量重挫.
市场目前充斥欧元/美元空头部位,若瑞士央行取消2011年9月6日设下的底限,市场应该感到忧心.美元/瑞郎将承受压力,大量美元/瑞郎投机性多头仓位将放大这一压力.欧元/美元或将上涨.(完)
--编译 程琳;审校 蔡美珍
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路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。