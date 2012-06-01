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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 18:18 BJT

〔亚洲橡胶〕6月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月1日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 6月 260.0 26 255.0 41

* 7月 258.1 30 255.0 6

* 8月 258.4 132 253.8 37

* 9月 258.6 427 253.6 73

*10月 257.6 4532 252.6 1008

*11月 255.3 7695 251.3 2144

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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