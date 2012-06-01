〔企业并购〕美光可能要求尔必达债权人豁免3,000亿日圆债务--时事社

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透东京6月1日电---日本时事社报导称,美光(Micron Technology)(MU.O)或请求尔必达记忆体的债权人豁免逾3,000亿日圆债务(38亿美元).美光正就收购尔必达进行排他性谈判.该报导未具明消息来源.
报导称,这意味着美光要求债权人减免尔必达90%的无担保债务.尔必达记忆体共有价值4,200亿日圆的债务.(完)
--编译 程琳;审校 隋芬
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。