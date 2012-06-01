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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 18:30 BJT

〔企业并购〕美光可能要求尔必达债权人豁免3,000亿日圆债务--时事社

路透东京6月1日电---日本时事社报导称,美光(Micron Technology)(MU.O)或请求尔必达记忆体的债权人豁免逾3,000亿日圆债务(38亿美元).美光正就收购尔必达进行排他性谈判.该报导未具明消息来源.

报导称,这意味着美光要求债权人减免尔必达90%的无担保债务.尔必达记忆体共有价值4,200亿日圆的债务.(完)

--编译 程琳;审校 隋芬

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