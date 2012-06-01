版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 18:57 BJT

〔东南亚股市〕全线下滑,泰国股市领跌

路透曼谷6月1日电---东南亚股市周五下跌,泰国股市.SETI录得逾七个月最大日跌幅,因市场担心欧债危机恶化和中国经济放缓,致使地区股市全线遭遇抛压.

泰国股市.SETI下跌2.3%,本周下滑1.6%,为地区股市表现第二差,紧随印尼股市之后.印尼股市.JKSE今日下跌0.9%,本周累计下挫2.6%.

越南股市.VNI本周下跌1.96%,为表现第三差的股市.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI连续第五周下挫,跌幅近1%.

经纪商表示,一系列卖空盘帮助在长周末前压制泰国股市的人气.周一泰国股市逢公共假期休市.

"主要是因为欧洲方面的负面因素,且市场参与者押注股市将进一步下滑,"Tisco

Securities资深策略师Viwat Techapoonphol说.

1045GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 2745.71 -26.83 -0.97 +3.75 2646.35

马来西亚 .KLSE 1573.59 -7.08 -0.45 +2.80 1530.73

泰国 .SETI 1115.19 -26.31 -2.30 +8.77 1025.32

印尼 .JKSE 3799.77 -33.06 -0.86 -0.58 3821.99

菲律宾 .PSI 5062.44 -28.79 -0.57 +15.79 4371.96

越南 .VNI 428.80 -0.40 -0.09 +21.97 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 王洋; 审校 丁琦

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐