〔东南亚股市〕全线下滑,泰国股市领跌

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透曼谷6月1日电---东南亚股市周五下跌,泰国股市.SETI录得逾七个月最大日跌幅,因市场担心欧债危机恶化和中国经济放缓,致使地区股市全线遭遇抛压.
泰国股市.SETI下跌2.3%,本周下滑1.6%,为地区股市表现第二差,紧随印尼股市之后.印尼股市.JKSE今日下跌0.9%,本周累计下挫2.6%.
越南股市.VNI本周下跌1.96%,为表现第三差的股市.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI连续第五周下挫,跌幅近1%.
经纪商表示,一系列卖空盘帮助在长周末前压制泰国股市的人气.周一泰国股市逢公共假期休市.
"主要是因为欧洲方面的负面因素,且市场参与者押注股市将进一步下滑,"Tisco
Securities资深策略师Viwat Techapoonphol说.
1045GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2745.71 -26.83 -0.97 +3.75 2646.35
马来西亚 .KLSE 1573.59 -7.08 -0.45 +2.80 1530.73
泰国 .SETI 1115.19 -26.31 -2.30 +8.77 1025.32
印尼 .JKSE 3799.77 -33.06 -0.86 -0.58 3821.99
菲律宾 .PSI 5062.44 -28.79 -0.57 +15.79 4371.96
越南 .VNI 428.80 -0.40 -0.09 +21.97 351.55
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(完)
--编译 王洋; 审校 丁琦
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路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。