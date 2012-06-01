〔马来西亚期市〕棕榈油期价创一周低位,市场担心中国需求和欧债问题

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透新加坡6月1日电---马来西亚棕榈油价格周五跌至一周最低,因投资者担心中国需求和西班牙财政问题.此前公布的中国制造业数据疲弱.
中国5月官方和汇丰制造业PMI双双回落,印证经济4月骤冷的局面尚无改观.[ID:nSB1581994]这打压了交易商的乐观情绪,他们此前预计,随着穆斯林斋月的临近,棕榈油需求或将持坚.
"棕榈油市场在一日内下跌了近100马币(林吉特).人们感到不安,正在忘却棕榈油的看涨基调,"吉隆坡一家外资商品经纪商的交易员表示.
"我认为,未来一周投资者或将入场寻求逢低买进,除非有更多负面消息传出."
指标8月棕榈油期货FCPOc3大跌3.1%,收报每吨3,006马币.稍早低见3,002马币,为5月24日以来最低.
路透分析师王涛认为棕榈油期价将下探每吨2,993马币,因其始于4月10日高位3,628马币的下行趋势保持完好.
不过亚洲棕榈油需求依然坚挺,船货调查公司的数据显示,马来西亚5月棕榈油出口略微增加.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。