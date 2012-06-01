〔马来西亚期市〕棕榈油期价创一周低位,市场担心中国需求和欧债问题

路透新加坡6月1日电---马来西亚棕榈油价格周五跌至一周最低,因投资者担心中国需求和西班牙财政问题.此前公布的中国制造业数据疲弱.

中国5月官方和汇丰制造业PMI双双回落,印证经济4月骤冷的局面尚无改观.[ID:nSB1581994]这打压了交易商的乐观情绪,他们此前预计,随着穆斯林斋月的临近,棕榈油需求或将持坚.

"棕榈油市场在一日内下跌了近100马币(林吉特).人们感到不安,正在忘却棕榈油的看涨基调,"吉隆坡一家外资商品经纪商的交易员表示.

"我认为,未来一周投资者或将入场寻求逢低买进,除非有更多负面消息传出."

指标8月棕榈油期货FCPOc3大跌3.1%,收报每吨3,006马币.稍早低见3,002马币,为5月24日以来最低.

路透分析师王涛认为棕榈油期价将下探每吨2,993马币,因其始于4月10日高位3,628马币的下行趋势保持完好.

不过亚洲棕榈油需求依然坚挺,船货调查公司的数据显示,马来西亚5月棕榈油出口略微增加.(完)