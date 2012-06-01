〔西班牙财政〕自治地区第一季实现整体预算平衡,今年有望实现赤字目标

路透马德里6月1日电---西班牙政府周五表示,今年第一季该国自治地区实现预算平衡,今年有望实现赤字与国内生产总值(GDP)之比1.5%的目标.

西班牙财长Cristobal Montoro在内阁会议后的一个记者会上称,总体结果显示,赤字与GDP之比为零,并称该数据符合政府预估.

他并表示,希望于下周五出台一项新的机制,以缓解上述负债沉重地区的融资问题,并缓解其流动性紧张.(完)