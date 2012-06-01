〔国际油市〕亚洲柴油需求受到越南支撑

路透新加坡6月1日电---越南进口商继续大量买入柴油,因该国唯一的炼厂依然关闭,从而支撑了市场价格,尤其是即期市场.

路透数据显示,7月柴油裂解价差上涨0.37美元,至每桶较迪拜原油升水15.60美元,6月/7月跨月价差上涨0.08美元,至每桶逆价差0.01美元.

交易商表示,越南PV Oil在现货市场寻求两批7,600吨含硫500ppm的柴油船货,6月底交付至Vung Tau.

这使得越南5月和6月的现货总进口量接近30万吨.

交易商称,虽然6月和7月北亚炼厂供应料将上升,但中硫柴油即期市场紧俏,受台湾炼厂检修的影响.

"人们一直在说,市场供应过剩,但油品从何而来?越南和台湾的检修实际上正使得供应相当紧张,"新加坡一位交易商表示,"也许当越南、台塑和日本炼厂都结束检修后,那时市场才会走弱."

尽管原油价格下跌,但越南以外的需求依然低迷.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 113.58 -2.89 -2.48 116.47

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 113.04 -2.73 -2.36 115.77

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 114.20 -2.77 -2.37 116.97

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 115.15 -2.77 -2.35 117.92

6月柴油互换 GOSGSWMc1 112.95 -2.75 -2.38 115.70

7月柴油互换 GOSGSWMc2 112.96 -2.83 -2.44 115.79 (完)