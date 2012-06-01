〔表格〕美国4月个人支出较前月增长0.3%,个人所得增加0.2%

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透6月1日电---美国商务部周五公布:
* 美国4月个人支出较前月增长0.3%(预估为增长0.3%),3月修正后为成长0.2%(前值为成长0.3%)
* 美国4月个人所得增加0.2%(预估为增长0.3%),3月修正后为增长0.4%(前值为增长0.4%)
* 美国4月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%,3月修正后为上升0.2%(前值为上升0.2%)
* 美国4月PCE物价指数较上年同期上升1.8%,3月修正后为上升2.1%(前值为上升2.1%)
* 美国4月核心PCE物价指数较前月上升0.1%,3月修正后为升0.2%(前值为升0.2%)
* 美国4月核心PCE物价指数较上年同期上升1.9%,3月修正后为"上升2.0%"(非"上升1.9%")(前值为上升2.0%)
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透2月21日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。