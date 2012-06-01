〔表格〕美国4月个人支出较前月增长0.3%,个人所得增加0.2%

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹

“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。