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货币新闻 | 2012年 6月 1日 星期五 21:06 BJT

〔表格〕美国4月个人支出较前月增长0.3%,个人所得增加0.2%

路透6月1日电---美国商务部周五公布:

* 美国4月个人支出较前月增长0.3%(预估为增长0.3%),3月修正后为成长0.2%(前值为成长0.3%)

* 美国4月个人所得增加0.2%(预估为增长0.3%),3月修正后为增长0.4%(前值为增长0.4%)

* 美国4月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%,3月修正后为上升0.2%(前值为上升0.2%)

* 美国4月PCE物价指数较上年同期上升1.8%,3月修正后为上升2.1%(前值为上升2.1%)

* 美国4月核心PCE物价指数较前月上升0.1%,3月修正后为升0.2%(前值为升0.2%)

* 美国4月核心PCE物价指数较上年同期上升1.9%,3月修正后为"上升2.0%"(非"上升1.9%")(前值为上升2.0%)

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