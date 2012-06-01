〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌至六个半月低位

中国煤炭：今年供大于求趋势难改,煤价下行压力仍在加大--中煤协
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透新加坡6月1日电---亚洲石脑油价格周五盘旋于一年半低位,裂解价差跌至六个半月低点,因一个裂解装置停产及产能利用率削减将损及一大块需求.
7月下半月和8月下半月价差为每吨1.50美元,不到三个月前的10%.
交易商仍担心亚洲主要石脑油买家台塑关闭其三座裂解装置中最大的一座,而此时,韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)、SK Energy和泰国IRPC也正在削减产能利用率,以应对炼化利润率不佳的状况.
"跨月价格有进一步下跌的空间,除非中国决定大举买进,"一位交易商表示.
"与此同时,跨月价差将呈贴水状态,不过预计这不会延续很长时间,因为当出现贴水时,买家将出手买入,但整体而言,7月和8月需求将大幅减少."
汽油裂解价差涨幅扩大至0.16美元,持于两周半高位每桶8.64美元,因来自越南的需求较好,支撑市场.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 789.00 -41.00 -4.94 830.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 85.33 -4.55 -5.06 89.88
97号现货汽油GL97-SIN 117.50 -1.48 -1.24 118.98
95号现货汽油GL95-SIN 114.05 -1.48 -1.28 115.53
92号现货汽油GL92-SIN 109.00 -3.20 -2.85 112.20
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 8.64 0.16 1.89 8.48
--编译 丁琦;审校 王洋
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