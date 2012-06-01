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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 22:41 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场走弱,参与者纷纷出逃

路透新加坡6月1日电---亚洲燃料油市场周五走弱,即期实货市场连续第三日下滑.与此同时近月6月/7月跨月价差一周多以来逆价差首次跌破每吨5.00美元,因原油价格连续第二日大跌,其中布兰特原油期货自去年10月来首次降至100美元下方.

原油价格的下滑引发了本周最大的一波卖潮,总共超过70万吨即期跨月价差交易.

一位在新加坡的亚洲交易员说:"大多数的成交量来自于惊慌的卖家,他们在止损并逃出不利的仓位."

"如果对昨日的下跌还有疑问,那么今天的市况则证实了下行态势.参与者很担心统一价格大幅下滑."

市场此前一直预期6月市场将更为强劲,因为目前新加坡的供给质量不平衡,尽管当月流入量达到约550万吨,高于平均水平.6月的流入量中大部分是西方船货,到岸量在420-430万吨.

贸易商预计市场不会保持在当前的坚挺水平上,因经济状况越发不利.此前中国公布的采购经理人指数(PMI)数据不佳.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $622.75 -$18.50 -2.88 $641.25

现货380CST燃料油 FO380-SIN $606.00 -$19.05 -3.05 $625.05

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $613.00 -$21.00 -3.31 $634.00

380CST船用燃料油升水 $7.00 -$1.95 -21.79 $8.95

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $5.85 -$0.80 -12.03 $6.65

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.25 -$0.55 -19.64 $2.80 (完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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