〔欧元债市〕德债收益率触及新低,西班牙问题构成投资者避险动机

* 两年期德债收益率转为负值

* 英国小长假周末前,投资者部分获利了结

* 西班牙公债收益率持稳,但并无缓解迹象

* 市场关注政策反应;欧洲央行有可能降息

路透伦敦6月1日电---市场担心西班牙或需要额外援助来支持该国存在问题的银行业,投资者周五因此涌入德国公债避险,两年期德债收益率短暂转为负值,而西班牙公债收益率仍接近欧元区有史以来的高位.

美国非农就业数据弱于预期令市场雪上加霜.人们愈发担心美国经济复苏陷入困境.评级最高的美国和英国公债收益率也创下纪录低点.

随着欧元区承受的市场压力越来越大,投资者们认为政策回应或许正在准备中.市场关注面也转移到欧洲央行(ECB)下周三会议上.

尽管有关欧洲央行下周或将下调处于历史低点的1%利率的市场臆测升温,但一项路透调查却显示,分析师预计ECB将按兵不动.

对政策回应的预期令投资者在午后有部分获利了结行动.两年期德债收益率DE2YT=TWEB最新上涨0.02%,盘中一度跌至负0.01%.

10年期收益率DE10YT=TWEB日内下跌1.7个基点,报1.19%,盘中一度跌至1.127%.德债期货FGBLc1盘中触及146.89的历史高位,之后回落到146.17,日内上涨14个跳动点.

相比之下,西班牙公债收益率大涨至接近欧元区成立13年以来最高水平,导致市场质疑该国在较长期内为自身融资的能力.

德国同意给予西班牙更多减赤宽限时间,但这对减轻西班牙诸多问题帮助不大,其中包括来自希腊危机蔓延的风险.希腊政治危机料令该国脱离欧元区.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下跌7个基点,报6.53%,盘中升至接近欧元区成立以来的最高位6.79%,上次触及该水准是在去年11月,且该水平为下一个阻力位.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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