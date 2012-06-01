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亚洲 | 2012年 6月 2日 星期六 04:18 BJT

〔美国股市〕ADR下跌,因担忧全球经济成长放缓

路透纽约6月1日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌,亚洲企业ADR跌幅居前,本周恐跌近3%.

美国公布远逊预期的5月非农就业报告后,市场全线弥漫空头人气.道指今年迄今跌至平盘之下,标准普尔500指数恐将收在1月初以来的最低位.标普500指数在200日移动均线之下交投,为今年首次.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌1.82%,标准普尔500指数.SPX急跌2.46%.

纽约梅隆银行亚洲企业ADR指数.BKAS劲挫2.35%.日股日经指数周五收低,为连续第九周下跌,创20年来最长跌势.中国和美国公布的数据令人失望,加剧了在欧洲债务危机发酵之际对全球经济放缓的担忧.

美国上市丰田汽车(TM.N)收跌2.7%,报74.81美元,佳能(CAJ.N)亦收低4.98%,报37.94美元.

纽约梅隆银行欧洲企业ADR指数.BKEUR收跌1.52%,纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA大幅收低2.49%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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