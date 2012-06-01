〔美国股市〕ADR下跌,因担忧全球经济成长放缓

中国煤炭：今年供大于求趋势难改,煤价下行压力仍在加大--中煤协
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透纽约6月1日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌,亚洲企业ADR跌幅居前,本周恐跌近3%.
美国公布远逊预期的5月非农就业报告后,市场全线弥漫空头人气.道指今年迄今跌至平盘之下,标准普尔500指数恐将收在1月初以来的最低位.标普500指数在200日移动均线之下交投,为今年首次.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌1.82%,标准普尔500指数.SPX急跌2.46%.
纽约梅隆银行亚洲企业ADR指数.BKAS劲挫2.35%.日股日经指数周五收低,为连续第九周下跌,创20年来最长跌势.中国和美国公布的数据令人失望,加剧了在欧洲债务危机发酵之际对全球经济放缓的担忧.
美国上市丰田汽车(TM.N)收跌2.7%,报74.81美元,佳能(CAJ.N)亦收低4.98%,报37.94美元.
纽约梅隆银行欧洲企业ADR指数.BKEUR收跌1.52%,纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA大幅收低2.49%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。
路透2月21日 - 东南亚股市周二除越南股市外表现温和，因美联储会议记录和本周一系列该机构官员讲话出炉前，市场缺乏交投指引。 本周美国五家地区联储的总裁将发表讲话。另外，美联储理事鲍威尔周三将发表讲话，同日美联储还将公布最近一次的联邦公开市场委员会(FOMC)的会议记录。 美联储主席叶伦上周表示，在3月的政策会议上或许需要加息，不过她也表示特朗普执政下经济政策存在明显的不确定性。 “在特朗普的税改计划细节出炉与美联储下月会议之间，我认为投资者正处于‘观望’状态，”AB Capital Securities股票分析师Victor Felix说道。 “还有英国下月启动退欧进程(和)政治风险...所以我猜这些都令投资者保持谨慎交易，”Felix称。 新加坡股市 下跌0.1%，受日常消费类股和工业类股的拖累。 Golden Agri-Resources Ltd 跳水5.9%，吉宝企业 微幅下跌1.1%。 菲律宾股市